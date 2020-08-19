Трое родственников погибшего курьера Захарова потребовали с артиста Ефремова символическую сумму

В то же время старший сын жертвы аварии решил отсудить 6,5 млн рублей.



Москва. Общая сумма исков, которые намерены взыскать с артиста Михаила Ефремова родственники погибшего в аварии курьера Сергея Захарова составила чуть более 6,5 млн рублей. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 18 августа, пишет «Интерфакс».

В частности, вдова Маргарита Захарова, брат Валерий Захаров и младший сын Валерий Захаров решили ограничиться символической суммой - 1 рубль на троих.

Как пояснил адвокат потерпевших Александр Добровинский, его подзащитные просили передать, что «грязные деньги им не нужны».

Старший сын потерпевшего Виталий Захаров, напротив, потребовал взыскать с актера 6,5 млн рублей.

На суде Михаил Ефремов вновь подтвердил, что не помнит событий трагического вечера и потому виновным себя не считает. Также он уточнил, что его позиция согласована с адвокатом.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник Михаила Ефремова на Садовом кольце в Москве выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. Также в его организме были найдены следы наркотиков. Автомобиль артиста при этом был исправен.

Предыдущее заседание суда 12 августа закончилось тем, что актера увезли в больницу. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного произошел инсульт. По другой информации, Ефремову поставили диагноз «ишемическая атака». Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что острых нарушений кровообращения головного мозга у артиста медики не обнаружили. Реальный диагноз на заседании суда 18 августа оглашен не был, юристы сослались на врачебную тайну.