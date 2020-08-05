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Адвокат Ефремова: потерпевшая сторона может привлечь к делу показания «лжесвидетелей»

13:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
Адвокат Ефремова: потерпевшая сторона может привлечь к делу показания «лжесвидетелей»
13:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
167
0
#ДТП\n#трагедия\n#артисты\n#адвокат\n#актеры\n#суд
Фото: twitter.com/24smi
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На процесс могут привести людей, якобы видевших артиста за рулем во время ДТП, утверждает Эльман Пашаев.

Москва. На возможную фальсификацию доказательств вины своего подзащитного пожаловался адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Как заявил юрист на заседании Пресненского суда Москвы, у него есть данные о том, что потерпевшая сторона якобы собирается привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Кроме того, по словам Пашаева, на процесс могут вывести людей, которые дадут ложные показания о том, что во время и после ДТП Ефремов находился за рулем.

Напомним, авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня в центре Москвы. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого от полученных травм скончался.

Экспертиза установила, что актер в момент ДТП был пьян. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Родственники погибшего отказались принять извинения и «отступные» от артиста. Адвокат Ефремова между тем заявил, что его подзащитный не является виновником смертельной аварии, поскольку находился не за рулем машины. Сам артист на суде сказал, что не помнит, управлял ли он автомобилем в момент аварии, и в связи с этим отказался признавать вину, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

 

13:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
167
0
#ДТП\n#трагедия\n#артисты\n#адвокат\n#актеры\n#суд

 

 

 


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