Медики не подтвердили инсульт у Ефремова

11 августа артиста увезли из Пресненского суда Москвы на «скорой помощи».



Москва. Острого нарушения мозгового кровообращения у Михаила Ефремова врачи не обнаружили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Пятый канал.

Журналистам телекомпании о состоянии актера рассказали информированные источники. В частности, они отвергли версию инсульта и иных острых нарушений мозгового кровообращения у артиста. Также они подтвердили, что Ефремов находится в Боткинской больнице Москвы. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Возможно, он проведет в палате все выходные. Во вторник, 18 августа, состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля актера.

Напомним, 12 августа артиста увезли из здания Пресненского суда на «скорой помощи». Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного произошел инсульт.

Появлялась также информация, что медики поставили Ефремову диагноз «ишемическая атака».

Напомним, 8 июня на Садовом кольце внедорожник Ефремова оказался на встречной полосе и протаранил фургон «Лада». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. В крови артиста после аварии нашли алкоголь и следы наркотиков.

Поначалу Ефремов принес извинения родным и близким покойного и предлагал им компенсацию. Те от помощи отказались. После этого актер начал говорить, что не помнит момента ДТП, и виновным себя не признает. Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что его подзащитного не было за рулем.