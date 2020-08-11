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Актера Ефремова в тяжелом состоянии доставили из суда в реанимацию

17:44, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
Актера Ефремова в тяжелом состоянии доставили из суда в реанимацию
17:44, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
32
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#здоровье\n#ДТП\n#алкоголь\n#юристы\n#артисты\n#суд\n#больница
Фото: twitter.com/PassionRU
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У артиста подозревают инсульт.

Москва. Михаил Ефремов помещен в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Как сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости, состояние артиста тяжелое, есть подозрение на инсульт.

Днем 11 августа Ефремов присутствовал в Пресненском суде, где идут слушания по делу о смертельном ДТП с его участием. Во время заседания бригада скорой помощи приехала к актеру, который, по словам его адвоката Эльмана Пашаева, потерял сознание. Суд решено продолжить 12 августа.

Ранее на процессе стало известно, что Ефремову подан иск на 6,5 млн рублей. Эту сумму в качестве компенсации морального вреда требует выплатить старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Виталий Захаров, сообщает телеканал.

Потерпевшими по делу признаны также вдова погибшего, брат и младший сын, они тоже намерены подать иски.

Напомним, 8 июня в центре Москвы внедорожник Михаила Ефремов вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм.

В крови Михаила Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. В отношении заслуженного артиста России возбудили уголовное дело, он помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

5 августа на суде актер заявил, что не помнит событий того дня и не признает себя виновным.

17:44, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
32
0
#здоровье\n#ДТП\n#алкоголь\n#юристы\n#артисты\n#суд\n#больница

 

 

 


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