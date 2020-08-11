Актера Ефремова в тяжелом состоянии доставили из суда в реанимацию

У артиста подозревают инсульт.



Москва. Михаил Ефремов помещен в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Как сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости, состояние артиста тяжелое, есть подозрение на инсульт.

Днем 11 августа Ефремов присутствовал в Пресненском суде, где идут слушания по делу о смертельном ДТП с его участием. Во время заседания бригада скорой помощи приехала к актеру, который, по словам его адвоката Эльмана Пашаева, потерял сознание. Суд решено продолжить 12 августа.

Ранее на процессе стало известно, что Ефремову подан иск на 6,5 млн рублей. Эту сумму в качестве компенсации морального вреда требует выплатить старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Виталий Захаров, сообщает телеканал.

Потерпевшими по делу признаны также вдова погибшего, брат и младший сын, они тоже намерены подать иски.

Напомним, 8 июня в центре Москвы внедорожник Михаила Ефремов вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм.

В крови Михаила Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. В отношении заслуженного артиста России возбудили уголовное дело, он помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

5 августа на суде актер заявил, что не помнит событий того дня и не признает себя виновным.