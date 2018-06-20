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В Челябинске лев, питоны и собаки больше 10 дней провели запертыми в машине

16:11, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
16:11, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#ветеринария\n#цирк\n#животные\n#Челябинск\n#происшествие
Фото: скриншот видео со страницы facebook.com/kristina.vysotskaya
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Животных вез в Казахстан сотрудник цирка шапито.

Челябинск. Около полутора недель прожили львенок, 2 питона и 2 собаки в машине, припаркованной в одном из дворов Челябинска. Животных спасли местные зоозащитники, сообщает РБК

На машину с вмонтированной в багажник клеткой обратили внимание местные жители, а затем узнали активисты городского Фонда помощи животным «Спаси меня». Они осмотрели автомобиль вместе с министром экологии Челябинской области.

Выяснилось, что владелец – цирковой артист, животных везет в Казахстан, где выступает его шапито. В Челябинске к нему предъявила претензии ветеринарная служба, из-за чего произошла задержка.   

И хотя выяснилось, что животных все это время кормили, решено было временно передать их в приют Фонда зоозащиты «Спаси меня».  

16:11, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
174
0
#ветеринария\n#цирк\n#животные\n#Челябинск\n#происшествие

 

 

 


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