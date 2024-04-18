60 будущих выпускников-ветеринаров Удмуртского агроуниверситета прошли предварительное трудоустройство

Ижевск. Удмуртия. Пятикурсники факультета ветеринарии Удмуртского государственного аграрного университета (УдГАУ) прошли заключительный этап работы по профориентации — предварительное трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

60 будущих выпускников факультета встретились с 75 представителями предприятий и хозяйств Удмуртии, многие из которых хорошо знакомы со своими будущими работниками, так как сопровождали их с первого курса. На встрече студенты демонстрировали презентации, в который рассказывали о своей готовности к переезду, решении вопроса с проживанием, желаемом уровне зарплаты и о своих навыках.

«Нам важно, чтобы ветеринарные врачи оставались в своей профессии и строили карьеру в этом направлении. Сегодня примерно 20% выпускников — целевики. Перед нами стоит следующая задача: увеличить их до 80 и даже 90% — тогда студенты точно будут знать место своей будущей работы и уже целенаправленно изучать особенности работы предприятия. А производственники могут в формате наставничества постепенно вводить ребят в курс дела, начиная с младших курсов», — рассказал начальник главного управления ветеринарии по Удмуртии Роман Габдрахманов.

В свою очередь, представители хозяйств и агрохолдинга рассказали о мерах социальной поддержки, наставничестве и льготах для выпускников вуза.

«Благодаря активному сотрудничеству с партнёрами вуза наши студенты, начиная с первого курса, находятся под «крылом» своих будущих работодателей. Вместе с производственниками и Главным управлением ветеринарии мы постоянно пробуем новые форматы работы — они оказываются успешными. Как показывает практика, только в тандеме можно решить кадровый вопрос — тогда молодые специалисты придут на предприятия и в хозяйства агросферы», — отметил Ректор УдГАУ Андрей Брацихин.