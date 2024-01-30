В Удмуртии план противоэпизоотических мероприятий на 2023 год выполнили на 100%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 100% выполнили план противоэпизоотических мероприятий за 2023 год. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии.

По итогам 2023 года более 545 тыс. голов крупного рогатого скота обследовали на туберкулёз, почти 539 тыс. — на бруцеллез, свыше 331 тыс. — на лейкоз. Также на африканскую чуму обследовали более 5 тыс. свиней и свыше тысячи кабанов. Помимо этого, обследование на птичий грипп прошли более 10 тысяч пернатых.

Всего от сибирской язвы вакцинировали почти 439 тыс. животных, от бешенства — свыше 228 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 700 тыс. свиней — от классической чумы, более 560 тыс. собак, лошадей и свиней вакцинировали от лептоспироза, и около 570 тыс. голов КРС получили вакцину от заразного узелкового дерматита.