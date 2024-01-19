Всю продукцию на фестивале пельменя в Удмуртии подвергнут ветеринарно-санитарной экспертизе

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с помощью ветеринарно-санитарной экспертизы проверят всю продукцию всемирного Дня пельменя (0+). Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Вся представленная на фестивале продукция должна иметь ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие место и вид происхождения. Помимо этого, будут проверяться ветеринарно-санитарное состояние товара и эпизоотическое благополучие территорий их происхождения.

Напомним, «Всемирный день пельменя» пройдёт с 5 по 10 февраля. Главной площадкой проведения Пельменьфеста станет Центральная площадь Ижевска.