Аппарат для лечения домашних животных кислородом появился на Воткинской ветеринарной станции

Воткинск. Удмуртия. В Воткинскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных поступило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

На ветстанции появился концентратор кислорода, который применяется для оксигенотерапии или ингаляционного лечения кислородом. Эта процедура обеспечивает увеличение процентного содержания кислорода во вдыхаемом животным воздухе.

Оксигенотерапию применяют при отеке легких, полученных во время аварии или падения с высоты травмах, при шоке, пневмонии, астматическом приступе, анемии, тепловом ударе, патологии сердечно-сосудистой системы, низкой или высокой температуре тела и в других случаях.

Далее на ветстанцию должны поставить кислородную камеру для маленьких пушистиков. Отмечается, что для крупных собак уже есть специальные воротники для оксигенотерапии.