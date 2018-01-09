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      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      13:00, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      13:00, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      416
      0
      #оружие\n#Москва\n#происшествие\n#автомобиль\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      416
      0

      По предварительной информации, она повредила четыре машины.

      Москва. В российской столице сотрудники полиции задержали женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета.  По предварительной информации, в результате инцидента повреждения получили четыре машины.  

      Как сообщил РБК источник в правоохранительных кругах, неадекватная женщина начала стрельбу накануне днем, 8 января, на улице Литвина-Седого. Отмечается, что при этом она находилась за рулем собственного автомобиля – внедорожника SsangYong.  

      Об инциденте полиции сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали хулиганку, а затем осмотрели находившиеся рядом с внедорожником автомобили. Пока издание сообщает, что повреждены четыре машины. Данных о пострадавших пока не поступало.  

      В настоящее время 47-летняя женщина находится в отделении полиции. По словам свидетелей, во время стрельбы она находилась в неадекватном состоянии. 

      13:00, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      416
      0
      #оружие\n#Москва\n#происшествие\n#автомобиль\n#стрельба

       

       

       

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