В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

По предварительной информации, она повредила четыре машины.

Москва. В российской столице сотрудники полиции задержали женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета. По предварительной информации, в результате инцидента повреждения получили четыре машины.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных кругах, неадекватная женщина начала стрельбу накануне днем, 8 января, на улице Литвина-Седого. Отмечается, что при этом она находилась за рулем собственного автомобиля – внедорожника SsangYong.

Об инциденте полиции сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали хулиганку, а затем осмотрели находившиеся рядом с внедорожником автомобили. Пока издание сообщает, что повреждены четыре машины. Данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящее время 47-летняя женщина находится в отделении полиции. По словам свидетелей, во время стрельбы она находилась в неадекватном состоянии.