К поиску пропавших на Ладожском озере детей присоединились водолазы

В настоящее время в операции участвуют 10 специалистов, в пути находятся еще 7.

Карелия. К поисковой операции пропавших на Ладожском озере подростков привлечены водолазы. В настоящий момент на месте происшествия работают 10 специалистов со снаряжением, еще 7 находятся в пути, пишут Известия.ру.

Всего в поисках принимают участие 258 человек, задействованы 55 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

До сих пор неизвестна судьба троих подростков. По неподтвержденным данным, переданным СМИ, спасшиеся утверждают, что единственная на борту девушка погибла. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что на Ладожском озере в результате шторма перевернулась лодка с пятью подростками. Двоим из них удалось спастись.