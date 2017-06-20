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      Невывезенный мусор в Ижевске, два ДТП и лодка с подростками: что произошло минувшей ночью

      08:00, 20 июня, 2017
      08:00, 20 июня, 2017
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      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#происшествие\n#подростки.\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Vitaly Rupasov
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      Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В подборку попали новости о невывезенном мусоре в районе Машиностроителей в Ижевске, ночные ДТП в столице Удмуртии, перевернувшаяся лодка с подростками, смерть модельера и новая Земля.

      Свалка

      Вечером 20 июня ижевчане жаловались на образовавшуюся в районе Машиностроителей свалку. Один из горожан разместил в группе ИГГС фотографию мульд, которые расположены возле домов №93 и №94. Емкости для мусора переполнены, более того отходы лежат прямо на земле. По словам автора снимка, мусор не вывозят уже две недели.

       

      Аварии

      Минувшей ночью в Ижевске произошло два дорожно-транспортных происшествия.

      Очевидцы столкновения «Хендай Соляриса» и «восьмерки» на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская пишут в группе ИГГС, что пострадал пассажир иномарки.

       

      Около 1:00 на улице Пушкинская также произошло ДТП. «Нексия залетела под КамАЗ, капот в гармошку», – пишут очевидцы.

       

      Лодка

      Спасатели нашли перевернувшуюся лодку, в которой были пропавшие на Ладожском озере подростки. Об этом сообщает РБК.

      «Во время спасательной операции найдена лодка, ее доставили на берег», — сообщил представитель МЧС. В то же время обнаружить рядом с ней пропавших подростков не удалось.

      Сейчас к поискам детей привлечены 247 человек и вертолет. В спасательной службе сообщили, что продолжаются поиски трех подростков.

      Напомним, что лодка с пятью подростками перевернулась во время шторма на Ладожском озере вечером 19 июня. Двум подросткам удалось спастись самостоятельно. По данным источника в экстренных службах, подросткам было от 15 до 17 лет. Они приехали из города Сортавала на отдых к родным.

      Модельер

      Знаменитый итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме после продолжительной болезни. Об этом пишет «Лайф».

      По информации издания, женщина перенесла тяжёлое заболевание лёгких. На днях она выписалась из больницы и вернулась домой, в резиденцию Палаццо Русполи.

      Карле Фенди было 80 лет.

      Отметим, что в начале 1950-х годов у руля дома моды Fendi, основанного супругами Адель и Эдуардо Фенди, встали сразу пять сестёр: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Последняя из них занимала пост почётного президента до последнего дня своей жизни.

      Новая Земля

      НАСА опубликовало новый каталог материалов наблюдений космического зонда «Кеплер». Так, ученые обнаружили 10 новых экзопланет, сопоставимых по размерам с Землей и расположенных в зоне обитаемости своих звезд, пишет Lenta.ru.

      Всего специалистам удалось обнаружить 219 новых планет, а в общей сложности — более четырех тыс. кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось только около 2,3 тыс. Всего 50 имеют схожие с Землей размеры, а 30 из них уже верифицированы.

      В апреле международная группа астрофизиков обнаружила экзопланету LHS 1140b, относящуюся к классу суперземель. Ученые считают, что данная экзопланета с большей вероятностью пригодна для жизни, чем Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.

      08:00, 20 июня, 2017
      559
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#происшествие\n#подростки.\n#Картина дня

       

       

       

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