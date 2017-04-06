Таможенники перехватили посылку с 10-кратным превышением радиационного фона

Ее должны были отправить за рубеж.

Москва. Сотрудники межрегионального логистического центра «Внуково» и Федеральной таможенной службы России обнаружили радиоактивную посылку, гамма-излучение которой превышало норму в 10 раз. Опасный груз предназначался для отправки за рубеж, сообщают «Известия».

Московские таможенники в присутствии сотрудников службы безопасности «Почты России» и специалистов федерального государственного унитарного предприятия «Радон» досмотрели посылку. В ней обнаружили авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

Посылку поместили в защитный контейнер и отправили на утилизацию. Данные отправителя и получателя переданы в правоохранительные органы.