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      Таможенники перехватили посылку с 10-кратным превышением радиационного фона

      14:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #Почта России\n#таможня\n#радиация
      Фото: commons.wikimedia.org
      96
      0

      Ее должны были отправить за рубеж.

      Москва. Сотрудники межрегионального логистического центра «Внуково» и Федеральной таможенной службы России обнаружили радиоактивную посылку, гамма-излучение которой превышало норму в 10 раз. Опасный груз предназначался для отправки за рубеж, сообщают «Известия».

      Московские таможенники в присутствии сотрудников службы безопасности «Почты России» и специалистов федерального государственного унитарного предприятия «Радон» досмотрели посылку. В ней обнаружили авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

      Посылку поместили в защитный контейнер и отправили на утилизацию. Данные отправителя и получателя переданы в правоохранительные органы.

      14:15, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #Почта России\n#таможня\n#радиация
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