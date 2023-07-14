В Новоуральске разгерметизировался баллон с радиоактивным веществом

Новоуральск. Свердловская область. На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что пострадал один человек, персонал цеха эвакуирован. Опасности для сотрудников комбината и жителей города нет, радиационный фон на заводе и за его пределами в норме. В цехе, где произошел инцидент, ведется санобработка. Предприятие работает в штатном режиме.

В пресс-службе комбината добавили, что активность гексафторида урана меньше, чем у природной урановой руды.

UPD: позднее стало известно об одном погибшем в результате инцидента.