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В Новоуральске разгерметизировался баллон с радиоактивным веществом

11:31, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Новоуральске разгерметизировался баллон с радиоактивным веществом
11:31, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
662
0
#Свердловская область\n#завод\n#авария\n#эвакуация\n#пострадавшие\n#радиация
Фото: pxhere.com
662
0

Персонал цеха эвакуирован, пострадал один сотрудник.

Новоуральск. Свердловская область. На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что пострадал один человек, персонал цеха эвакуирован. Опасности для сотрудников комбината и жителей города нет, радиационный фон на заводе и за его пределами в норме. В цехе, где произошел инцидент, ведется санобработка. Предприятие работает в штатном режиме.

В пресс-службе комбината добавили, что активность гексафторида урана меньше, чем у природной урановой руды.

UPD: позднее стало известно об одном погибшем в результате инцидента.

11:31, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
662
0
#Свердловская область\n#завод\n#авария\n#эвакуация\n#пострадавшие\n#радиация