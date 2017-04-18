Российские химики придумали дешевый способ производства цветных металлов

Новый метод предполагает термическую обработку руды водой.

Москва. Российские химики из НИТУ «МИСиС» разработали новый метод извлечения молибдена, меди и никеля из руды, который по затратам оказывается очень экономичным. По их мнению, это не только самый дешевый способ, но и самый экологичный, сообщают «Народные Новости».

Ученые убеждены, что таким образом удается увеличить степень извлечения металла, а полученные продукты легко довести до товарного состояния.

Новая технология выполняется в две стадии. На первой происходит спекание руды с поваренной солью и хлоридом калия, на второй – продукт обжигается водой.