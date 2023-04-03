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Таежные клещи оказались переносчиками вируса Хасеки

17:08, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Таежные клещи оказались переносчиками вируса Хасеки
17:08, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#здоровье\n#медицина\n#Роспотребнадзор\n#инфекция\n#заболевание\n#лес\n#природа\n#отдых\n#клещи
Фото: pxhere.com
31
0

Заболевание приводит к 3-5 дневной лихорадке с острым респираторным синдромом.

Москва. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в клещах новый вирус Хасеки. Заболевание передается человеку при укусе, пишет Газета.ру.

Инфекция циркулирует в азиатской части России. Первые случаи были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. У заболевших отмечались лихорадка длительностью в 3-5 дней и острый респираторный синдром. Позднее факты заражения были выявлены в Новосибирске. По данным ученых, вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, циркулирующему в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Близкие к нему возбудители вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила и клещевой энцефалит.

Как добавил старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов, география распространения новой инфекции может быть шире двух вышеупомянутых регионов.

17:08, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#здоровье\n#медицина\n#Роспотребнадзор\n#инфекция\n#заболевание\n#лес\n#природа\n#отдых\n#клещи