Таежные клещи оказались переносчиками вируса Хасеки

Москва. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в клещах новый вирус Хасеки. Заболевание передается человеку при укусе, пишет Газета.ру.

Инфекция циркулирует в азиатской части России. Первые случаи были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. У заболевших отмечались лихорадка длительностью в 3-5 дней и острый респираторный синдром. Позднее факты заражения были выявлены в Новосибирске. По данным ученых, вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, циркулирующему в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Близкие к нему возбудители вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила и клещевой энцефалит.

Как добавил старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов, география распространения новой инфекции может быть шире двух вышеупомянутых регионов.