Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков развеял ряд популярных мифов о клещевом энцефалите. Об этом сообщает пресс-служба ИНВИТРО.

Один из мифов гласит, что раньше клещевой энцефалит практически не встречался. На самом деле, как отметил врач, в прошлом клещей практически не обследовали, и клещевой энцефалит был малоизвестным заболеванием, потому что не существовало диагностики.

«Методы ИФА появились лишь в 90-х годах, ПЦР — в 2000-х. Исследование клещей на наличие нуклеиновых кислот возбудителей, в том числе РНК-вируса клещевого энцефалита, стало доступным и вовсе в последние десять лет. Поэтому когда говорят, что «раньше клещей было меньше» или «болезнь встречалась реже» — это иллюзия. Люди болели и умирали, но с неустановленным диагнозом: какая-то лихорадка, неизвестная причина», — рассказал Поздняков.

Также можно встретить мнение, что ареал распространения клещей расширяется искусственно.

Врач отметил, что миграция клещей — это факт. Но это происходит она не из-за чьего-то злого умысла, а по естественным причинам. Основными же пострадавшими от клещей являются дикие животные.

«Поверьте: клещи кусают их несравнимо чаще и дольше, чем людей. Человек для клеща — случайная добыча: дачник или любитель шашлыков в лесу. Основной источник — дикая фауна, её вполне хватает. Ну а если на пути попался человек — что ж, сам виноват», — рассказал инфекционист

Также эксперт рассказал, работают ли вакцины и как проверить, сформировался ли иммунитет после прививки от клещевого энцефалита. Это делается с помощью определения количества иммуноглобулинов G к вирусу клещевого энцефалита. Вакцинация считается эффективной, если уровень иммуноглобулинов G превышает 800 — это свидетельствует о сформированном иммунитете.