«Спутник V» комбинируют с вакциной AstraZeneca

Ранее EMA заявило о безопасности препарата британско-шведского производства.



Москва. Второй компонент российской вакцины «Спутник V» можно применять комбинированно с британско-шведским препаратом AstraZeneca. Зарубежные поставки могут быть начаты уже в июне текущего года, заявил в эфире CNN Phillipines глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

По словам Дмитриева, первый раз пациентам будет вводить вакцину AstraZeneca, второй - «Спутник V», что улучшит эффект и станет первым примером такого международного сотрудничества.

Как напоминает агентство, в декабре 2020 года в компании AstraZeneca сообщали о планировавшихся клинических испытаниях комбинации ее вакцины со «Спутником V».

В то же время в марте безопасность препарата AstraZeneca была поставлена под вопрос. В ряде европейских стран обратили внимание на случаи тромбоза у лиц, прививавшихся британско-шведской вакциной, нередко со смертельным исходом. Норвежские врачи даже заявили о наличии связи между прививкой и образованием тромбов по итогам исследования.

Однако 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность вакцины, хотя и не опровергло полностью вероятность тромбоза в случае ее применения.

Добавим, обе вакцины - AZD1222 и «Спутник V» - имеют сходную структуру. Они созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, сообщает «Интерфакс».