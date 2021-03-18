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В Норвегии врачи доказали связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

17:59, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
В Норвегии врачи доказали связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом
17:59, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#медицина\n#Норвегия\n#врачи\n#ученые\n#исследования\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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Многие страны Европы уже приостановили использование данного препарата.

Осло. Норвегия. Проведенные в Норвегии исследования подтвердили, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca приводит к тромбозу у некоторых пациентов из-за сильной иммунной реакции. Об этом сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на издание Verdens Gang.

Опыты проводились группой ученых во главе с профессором Полом Андре Холме в больнице Rikshospitalet при Университете Осло. Наблюдение велось за тремя пациентами в возрасте до 50 лет. У всех них после вакцинации в кровеносных сосудах возникли тромбы. Один из больных умер.

Специалисты пришли к мнению, что причиной тромбоза стал слишком сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью был вызван вакцинацией.

«Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами», - заявил руководитель группы профессор Пол Андре Холме.

Напомним, ранее многие страны Европы, в том числе Норвегия, временно отказались от использования вакцины против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании. Причиной послужили сообщения об обнаружении у привившихся людей тромбов, нередко приводящих к летальному исходу.

Европейское агентство лекарственных средств на фоне скандала объявило о проведении масштабной проверки безопасности вакцины AstraZeneca.

17:59, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
167
0
#здоровье\n#медицина\n#Норвегия\n#врачи\n#ученые\n#исследования\n#коронавирус\n#вакцинация