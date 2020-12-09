Академик Гинцбург разрешил умеренное потребление алкоголя при вакцинации от коронавируса

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о необходимости воздержания от спиртного в течение 56 дней.



Москва. Руководитель НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург уточнил требования к прививаемым от коронавирусной инфекции. По словам разработчика вакцины «Спутник V», полностью воздерживаться от алкоголя почти 2 месяца не требуется, пишет РБК

По словам Александра Гинцбурга, абсолютный запрет на любые количества спиртного оправдан в течение 3 дней после укола. До того и далее потребление алкогольных напитков в незначительных дозах допустимо, заявил академик.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», - пояснил руководитель учреждения, в котором создавалась первая российская вакцина от COVID-19.

Александр Гинцбург подчеркнул, что чрезмерное употребление алкоголя может вызвать значительное снижение иммунитета, что отрицательно влияет на эффективность от вакцинирования. Кроме больших количеств спиртного, в период формирования сопротивляемости организма к коронавирусу (42 дня после первой прививки) не следует принимать иммунодепрессанты.