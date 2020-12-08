56 дней трезвости: Анна Попова рассказала, сколько времени нельзя пить прививающимся от коронавируса

Алкоголь перегружает систему выведения токсинов из организма и затрудняет формирование иммунитета, объясняют специалисты.
Москва. Глава Роспотребнадзора рассказала, на какие жертвы придется пойти желающим получить иммунитет от коронавирусной инфекции. По словам Анны Поповой, которые приводит «Интерфакс», от спиртного рекомендуется отказаться на 56 дней.
При этом пить нельзя будет 2 недели до иммунизации и 42 дня после первого введения вакцины в организм.
«Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня», - пояснила главный санитарный врач России. По словам Анны Поповой, употребление спиртного перегружает всю систему выведения токсинов из организма, что затрудняет формирование иммунитета к COVID-19.
Кстати, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 8 декабря в России зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения. Скончались 44 159 пациентов, выздоровели 1 млн 981 526 человек.