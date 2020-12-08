56 дней трезвости: Анна Попова рассказала, сколько времени нельзя пить прививающимся от коронавируса

Алкоголь перегружает систему выведения токсинов из организма и затрудняет формирование иммунитета, объясняют специалисты.



Москва. Глава Роспотребнадзора рассказала, на какие жертвы придется пойти желающим получить иммунитет от коронавирусной инфекции. По словам Анны Поповой, которые приводит «Интерфакс» , от спиртного рекомендуется отказаться на 56 дней.

При этом пить нельзя будет 2 недели до иммунизации и 42 дня после первого введения вакцины в организм.

«Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня», - пояснила главный санитарный врач России. По словам Анны Поповой, употребление спиртного перегружает всю систему выведения токсинов из организма, что затрудняет формирование иммунитета к COVID-19.

Кстати, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 8 декабря в России зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения. Скончались 44 159 пациентов, выздоровели 1 млн 981 526 человек.