Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Китай из-за риска заражения коронавирусом

В КНР вводятся чрезвычайные меры по борьбе с заболеванием.



Москва. Об опасности заражения новым типом коронавируса предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство не рекомендует россиянам посещать в ближайшее время Китай, ставший центром распространения заболевания.

Как сообщается на официальном сайте организации, специалистами ведется мониторинг эпидемиологической ситуации. Пока она не стабилизировалась, разумнее воздержаться от поездок в КНР.

Если же посещение Китая неизбежно, Роспотребнадзор подготовил рекомендации, соблюдая которые, можно избежать заражения.

В частности, медики не советуют ходить на рынки, где торгуют животными и морепродуктами, в зоопарки и на культурно-массовые мероприятия с участием животных. Необходимо носить защитные маски, дезинфицировать руки после посещения людных мест, а также перед приемом пищи. Еду следует употреблять только термически обработанную, воду пить исключительно бутилированную.

В случае появления первых признаков заболевания, нужно немедленно обратиться в медучреждение.

Добавим, как сообщает ИА REGNUM, количество случаев заражения коронавирусом составило 849, скончались 26 пациентов. В Китае начали закрывать на карантин города, в которых отмечено наибольшее количество заболевших.