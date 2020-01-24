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Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Китай из-за риска заражения коронавирусом

10:59, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Китай из-за риска заражения коронавирусом
10:59, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
134
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#медицина\n#туризм\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Китай\n#опасность\n#заболевание
Фото: pixabay.com
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В КНР вводятся чрезвычайные меры по борьбе с заболеванием.

Москва. Об опасности заражения новым типом коронавируса предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство не рекомендует россиянам посещать в ближайшее время Китай, ставший центром распространения заболевания.

Как сообщается на официальном сайте организации, специалистами ведется мониторинг эпидемиологической ситуации. Пока она не стабилизировалась, разумнее воздержаться от поездок в КНР.

Если же посещение Китая неизбежно, Роспотребнадзор подготовил рекомендации, соблюдая которые, можно избежать заражения.

В частности, медики не советуют ходить на рынки, где торгуют животными и морепродуктами, в зоопарки и на культурно-массовые мероприятия с участием животных. Необходимо носить защитные маски, дезинфицировать руки после посещения людных мест, а также перед приемом пищи. Еду следует употреблять только термически обработанную, воду пить исключительно бутилированную.

В случае появления первых признаков заболевания, нужно немедленно обратиться в медучреждение.

Добавим, как сообщает ИА REGNUM, количество случаев заражения коронавирусом составило 849, скончались 26 пациентов. В Китае начали закрывать на карантин города, в которых отмечено наибольшее количество заболевших.

10:59, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
134
0
#медицина\n#туризм\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Китай\n#опасность\n#заболевание

 

 

 


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