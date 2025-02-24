Ижевск. Удмуртия. Минтуризма Удмуртии призывает всех желающих проголосовать за лучший ролик региона России в рамках выставки MITT (0+). Сама Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства состоится с 18 по 20 марта 2025 в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

В рамках открытого голосования участвуют видеоролики из 13 регионов. Удмуртия представила ролик с Тол Бабаем. Современный «удмуртский Дед Мороз» на ижевском мотоцикле с коляской путешествует по достопримечательностям Удмуртии. Среди них — музеи, архитектурные объекты, культурные пространства и объекты природы нашей республики.

Проголосовать за ролик от Удмуртии можно по ссылке.