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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии могут проголосовать за видеоролик о современном Тол Бабае

16:05, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии могут проголосовать за видеоролик о современном Тол Бабае
16:05, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Удмуртия\n#Тол Бабай\n#туризм
Источник фото: кадр из видео
49
0

Открытое голосование проходит в рамках Международной выставки туризма.

Ижевск. Удмуртия. Минтуризма Удмуртии призывает всех желающих проголосовать за лучший ролик региона России в рамках выставки MITT (0+). Сама Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства состоится с 18 по 20 марта 2025 в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

В рамках открытого голосования участвуют видеоролики из 13 регионов. Удмуртия представила ролик с Тол Бабаем. Современный «удмуртский Дед Мороз» на ижевском мотоцикле с коляской путешествует по достопримечательностям Удмуртии. Среди них — музеи, архитектурные объекты, культурные пространства и объекты природы нашей республики.

Проголосовать за ролик от Удмуртии можно по ссылке.

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16:05, 24 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Удмуртия\n#Тол Бабай\n#туризм