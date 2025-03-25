Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла проектная сессия «Концепция филиала национального центра «Россия» в Удмуртии». Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минтуризма УР.

Напомним, по указу Владимира Путина подобные центры должны появиться в каждом регионе страны к 2027 году.

После публичного обсуждения было принято решение, что оптимальным местом для размещения филиала наццентра «Россия» может стать парк имени С. М. Кирова в Ижевске. Требования к филиалу следующие: площадь не менее 5 000 кв. метров, транспортная доступность, возможность проведения форумов, постоянных и сменяемых выставок, концертов, деловых и образовательных программ, наличие гастрономической зоны, универмага региональных брендированных товаров, детской зоны.

Отметим, что строить придётся за счёт регионального бюджета. Федеральный центр на этот объект пока средства не закладывает.

Как пояснили «Сусанину» в Минтуризма Удмуртии, стройка является большим правительственным проектом. А уже на готовой площадке соответствующие министерства будут создавать наполнение.