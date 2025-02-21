Вавож. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшую экспозицию, представленную на выставке «Удмуртия в миниатюре» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

Напомним, что в январе 2025 года во время фестиваля «Всемирный день пельменя» (0+) на Центральной площади Ижевска работала выставка «Удмуртия в миниатюре». В рамках неё муниципальные образования региона представили арт-объекты, показывающие их туристический потенциал.

Теперь министерство по туризму Удмуртии определило лучшую экспозицию. Её сделали в отделе туризма Вавожского районного краеведческого музея.