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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экспозиция Вавожского района стала лучшей на выставке «Удмуртия в миниатюре»

15:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Экспозиция Вавожского района стала лучшей на выставке «Удмуртия в миниатюре»
15:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Вавожский район\n#Удмуртия\n#выставка\n#арт-бъект\n#туризм
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Арт-объекты от всех районов выставлялись в январе на Центральной площади Ижевска.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшую экспозицию, представленную на выставке «Удмуртия в миниатюре» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района. 

Напомним, что в январе 2025 года во время фестиваля «Всемирный день пельменя» (0+) на Центральной площади Ижевска работала выставка «Удмуртия в миниатюре». В рамках неё муниципальные образования региона представили арт-объекты, показывающие их туристический потенциал. 

Теперь министерство по туризму Удмуртии определило лучшую экспозицию. Её сделали в отделе туризма Вавожского районного краеведческого музея. 

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15:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Вавожский район\n#Удмуртия\n#выставка\n#арт-бъект\n#туризм