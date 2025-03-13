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Нижний Новгород поддержал идею продления маршрута на «Метеоре» через Сарапул до Перми

15:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Нижний Новгород поддержал идею продления маршрута на «Метеоре» через Сарапул до Перми
15:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сарапул\n#Нижний Новгород\n#Пермь\n#Кама\n#Волга\n#туризм
Источник фото: vk.com/ps.sarapul (Сергей Килин)
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Пока что скоростное судно ходит из Удмуртии только до Казани.

Нижний Новгород. Губернатор Нижегородчины Глеб Никитин сообщил, что в области планируют запустить скоростные суда по Волге и Каме до Перми. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, пассажирские перевозки на судах на подводных крыльях из Нижнего Новгорода могут запустить в Самару и Тольятти, власти области прорабатывают вопрос запуска таких перевозок из Сарапула в Пермь.

«И в результате в навигацию 2025 года дополнительным прорабатываем запуск новых рейсов до Перми. Это очень новая история, до Тольятти и Самары, которые в перспективе будут включены в состав речных магистралей», — цитирует издание слова Глеба Никитина.

Он также напомнил, что нижегородская компания в 2024 году выполняла рейсы из Казани в Сарапул.

«В 2025 году по аналогичным механизмам прорабатываем запуск рейса ещё из Сарапула в Пермь», — добавил глава региона.

Напомним, ранее правительство Удмуртии сообщило о возможности продления маршрута «Метеора» между Сарапулом и Казанью в рамках федерального маршрута «Великий Волжский путь». 

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15:12, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Сарапул\n#Нижний Новгород\n#Пермь\n#Кама\n#Волга\n#туризм