Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список наиболее выгодных регионов для поездок в апреле. Об этом сообщают Яндекс Путешествия.

Согласно данным сервиса, по сравнению с 2024 годом спрос на путешествия в апреле по России вырос на 14%. В топ-10 выгодных направлений для поездок по стране в апреле 2025 года вошла и Удмуртия. Средняя цена за ночь в отелях составила 5 300 рублей. Путешествие туристы начинают планировать в среднем за 64 дня, а останавливаются на два дня.

Также в рейтинг вошли Саратовская область (средняя стоимость проживания за ночь — 4 200 рублей), Кировская и Ульяновская области (4 400 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (4 500 рублей), Вологодская область (4 600 рублей), Республика Марий Эл (4 700 рублей), Красноярский край (5 000 рублей), Иркутская область (5 300 рублей) и Дагестан (5 500 рублей).

Чаще всего из Ижевска туристы едут в Москву и Подмосковье. Там средняя стоимость ночи составляет 5 450 рублей. Однако среди популярных направлений остается Краснодарский край (10 600 рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (4 800 рублей), Татарстан (7 500 рублей) и Калининградская область (8 600 рублей).

Среди округов самым выгодным для бронирования стал Дальневосточный – средняя цена за ночь составляет 5 800 рублей. Приволжский федеральный округ расположился на пятом месте, а средняя цена за ночь достигла 6 900 рублей.