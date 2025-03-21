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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Видео о современном Тол Бабае из Удмуртии стало лучшим среди роликов других регионов страны

11:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Видео о современном Тол Бабае из Удмуртии стало лучшим среди роликов других регионов страны
11:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Удмуртия\n#Тол Бабай\n#туризм
Источник фото: Кадр из видео
146
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Сюжет победил в конкурсе международной выставки туризма. 

Ижевск. Удмуртия. Туристический ролик из Удмуртии к международной выставке MITT (0+) стал лучшим по стране. Об этом сообщает Минтуризма УР.

«Ролик о красивой, яркой и невероятно вкусной Удмуртии стал лучшим среди роликов других регионов страны. С огромным отрывом Удмуртия одержала победу в конкурсе видео международной выставки MITT. Спасибо всем, кто проголосовал за наш регион!» — говорится в сообщении.

Напомним, жителей республики призвали поддержать ролик о современном Тол Бабае в конце февраля.

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11:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Удмуртия\n#Тол Бабай\n#туризм