Ижевск. Удмуртия. Туристический ролик из Удмуртии к международной выставке MITT (0+) стал лучшим по стране. Об этом сообщает Минтуризма УР.

«Ролик о красивой, яркой и невероятно вкусной Удмуртии стал лучшим среди роликов других регионов страны. С огромным отрывом Удмуртия одержала победу в конкурсе видео международной выставки MITT. Спасибо всем, кто проголосовал за наш регион!» — говорится в сообщении.

Напомним, жителей республики призвали поддержать ролик о современном Тол Бабае в конце февраля.