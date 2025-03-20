Ижевск. Удмуртия. С мая в Удмуртии возобновят экскурсионные поездки для людей с ОВЗ в рамках проекта «Удмуртия БезГраничная» (6+). Об этом сообщается в группе проекта.

Напомним, что проект начали реализовывать в 2024 году. В регионе создали 5 маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024 году более тысячи человек уже съездили в тур. В 2025 году бесплатные экскурсионные поездки возобновят с 6 мая. Люди с ОВЗ смогут узнать больше о Петре Чайковском в Воткинске, познакомиться с бабушками из Бураново, а также посмотреть Сарапул, Ижевск, Шаркан, Малопургинский и Игринский районы.

Туристическая программа рассчитана по 8 июля включительно.