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С 6 мая в Удмуртии возобновят бесплатные туристические поездки для людей с ОВЗ

14:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С 6 мая в Удмуртии возобновят бесплатные туристические поездки для людей с ОВЗ
14:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Удмуртия\n#туризм\n#инвалиды
Источник фото: udmurt.ru
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Турпрограмма рассчитана по 8 июля.

Ижевск. Удмуртия. С мая в Удмуртии возобновят экскурсионные поездки для людей с ОВЗ в рамках проекта «Удмуртия БезГраничная» (6+). Об этом сообщается в группе проекта. 

Напомним, что проект начали реализовывать в 2024 году. В регионе создали 5 маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2024 году более тысячи человек уже съездили в тур. В 2025 году бесплатные экскурсионные поездки возобновят с 6 мая. Люди с ОВЗ смогут узнать больше о Петре Чайковском в Воткинске, познакомиться с бабушками из Бураново, а также посмотреть Сарапул, Ижевск, Шаркан, Малопургинский и Игринский районы. 

Туристическая программа рассчитана по 8 июля включительно. 

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14:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Удмуртия\n#туризм\n#инвалиды