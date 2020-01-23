В китайском Ухане из-за вспышки коронавируса закрыли выезд из города

Также приостановлена работа общественного транспорта.



Ухань. КНР. Чрезвычайные меры ввели власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса. С 23 января введен временный запрет для жителей Уханя на выезд из города, сообщает Росбалт со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Кроме запрета на выезд, в Ухане приостановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов. Этот город является столицей провинции Хубэй, в нем зафиксировано больше всего случаев заболевания.

Добавим, по данным на первую половину 23 января, коронавирус выявили более чем у 470 человек, отмечено 17 летальных исходов. Кроме КНР, случаи заражения отмечают на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде и США.