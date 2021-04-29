Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года

Для выпускников запущен ряд тренировочных сервисов.

Москва. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года.

Как пишет «Российская газета», на примере КИМов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ, актуальных в этом году. "По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен один вариант", - сообщает Рособрнадзор.

Кроме того, для школьников доступны «Навигатор самостоятельной подготовки», в котором собраны рекомендации и другие полезные материалы по итоговой государственной аттестации, компьютерный тренажер ЕГЭ по информатике и Открытый банк заданий ЕГЭ.