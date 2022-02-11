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Ушла из жизни Евгения Брик, сыгравшая в «Стилягах» и «Географ глобус пропил»

13:01, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Ушла из жизни Евгения Брик, сыгравшая в «Стилягах» и «Географ глобус пропил»
13:01, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
198
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#кино\n#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#сериалы\n#артисты\n#актеры\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог
Фото: facebook.com/catherina.gordeeva
198
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Ее мужем был кинорежиссер Валерий Тодоровский.

Лос-Анджелес. США. В возрасте 40 лет в одной из клиник Лос-Анджелеса скончалась российская актриса Евгения Брик. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на News.ru.

По словам близких покойной, причиной смерти стало онкозаболевание.

Евгения Брик окончила ГИТИС, исполнила несколько ролей в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», а также сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и ряде других.

В 2006 году вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, в браке у них родилась дочь Зоя.

13:01, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
198
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#фильмы\n#сериалы\n#артисты\n#актеры\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог