Ушла из жизни Евгения Брик, сыгравшая в «Стилягах» и «Географ глобус пропил»

Лос-Анджелес. США. В возрасте 40 лет в одной из клиник Лос-Анджелеса скончалась российская актриса Евгения Брик. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на News.ru.

По словам близких покойной, причиной смерти стало онкозаболевание.

Евгения Брик окончила ГИТИС, исполнила несколько ролей в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», а также сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и ряде других.

В 2006 году вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, в браке у них родилась дочь Зоя.