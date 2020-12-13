Скончался участник групп «Воскресение», «Цветы» и «Самоцветы» Андрей Сапунов

«Воскресение» он покинул в 2016 году из-за разногласий с лидером коллектива

Москва. Ушел из жизни один из старейших участников рок-группы «Воскресение», а также коллективов «Цветы» и «Самоцветы» Андрей Сапунов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-атташе «Воскресения» Нону Абрамову.

Сообщается, что «скорая» не успела доставить 64-летнего музыканта в больницу, он умер в машине. Предварительная причина смерти - инфаркт.

Андрей Сапунов родился в Краснослободске Волгоградской области. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Москву. Учился в Астраханском институте рыбного хозяйства и Московском энергетическом институте. После службы в армии был вокалистом группы «Цветы» Стаса Намина (1978-1979 годы). Затем играл в составе «Воскресения». После распада коллектива в 1982 году участвовал в «Самоцветах» и ряде менее известных групп. В 1994 году вместе с Алексеем Романовым, Евгением Маргулисом, Михаилом Шевяковым и на первых порах Алексеем Макаревичем возродил группу «Воскресение». В 2016 году покинул ее из-за политических разногласий с лидером группы Алексеем Романовым.