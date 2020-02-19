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Алсу подтвердила, что покупала голоса для победы своей дочери на шоу «Голос. Дети»

18:17, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Алсу подтвердила, что покупала голоса для победы своей дочери на шоу «Голос. Дети»
18:17, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
143
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#телевидение\n#голосование\n#эстрада\n#музыканты\n#Первый канал\n#шоу
Фото: facebook.com/official.alsou
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После скандала Первый канал аннулировал результаты и наградил всех финалистов.

Москва. Певица Алсу созналась, что покупала голоса для своей дочери на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает на своем портале радио Sputnik.

Напомним, после победы юной дочки Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу в апреле 2019 года разгорелся скандал. Зрители выражали сомнение в честности голосования. Тогда по заказу Первого канала специалисты провели исследование трафика и установили факт массированной автоматической отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта. Телекомпания аннулировала результаты, выдала всем финалистам по миллиону рублей и предоставила возможность каждому записаться на профессиональной студии.

«Да, я купила голоса, но теперь сожалею об этом», - призналась Алсу. По ее словам, она приобретала голоса в количестве, которое позволял канал. Также она заявила, что так поступали все участники, а само соревнование напоминало аукцион.

Алсу уточнила, что заплатила за 40 смс и сама отправила их с двух телефонов. Кроме того, певица попросила проголосовать за Микеллу родственников и друзей.

Что же касается массовых рассылок в поддержку ее дочери с одинаковых номеров, то Алсу подчеркнула, что ничего не знает об этом. По ее заверению, за каждой эсэмэской стояли живые люди.

18:17, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
143
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#музыка\n#телевидение\n#голосование\n#эстрада\n#музыканты\n#Первый канал\n#шоу

 

 

 


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