Победителями «Голос. Дети» объявили всех финалистов шоу

Об этом сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в пятницу, 24 мая.

Москва. Победителями шестого сезона «Голос. Дети» назвали всех ребят, которые прошли в финал проекта. Такое объявление сделал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в спецвыпуске шоу в пятницу, 24 мая.

Так, победителями стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Напомним, что Первый канал отменил результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Проверка выявила накрутку голосов.

Микелла отказалась принимать участие в специальном выпуске.