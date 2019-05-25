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Победителями «Голос. Дети» объявили всех финалистов шоу

10:01, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
10:01, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
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#дети\n#шоу-бизнес\n#Москва\n#новости\n#голосование\n#накрутка\n#Первый канал\n#шоу
Фото: скриншот с видео
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Об этом сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в пятницу, 24 мая.

Москва. Победителями шестого сезона «Голос. Дети» назвали всех ребят, которые прошли в финал проекта. Такое объявление сделал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в спецвыпуске шоу в пятницу, 24 мая.

Так, победителями стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Напомним, что Первый канал отменил результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Проверка выявила накрутку голосов.

Микелла отказалась принимать участие в специальном выпуске.

10:01, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
220
0
#дети\n#шоу-бизнес\n#Москва\n#новости\n#голосование\n#накрутка\n#Первый канал\n#шоу
МирТесен

 

 

 


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