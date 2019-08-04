В Москве скончался певец и композитор Вилли Токарев

Ему было 84 года.

Москва. Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Последний месяц Вилли Токарев находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля. Артисту было 84 года.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — «В шумном балагане», — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов. В конце 1980-х и начале 1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.