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В Москве скончался певец и композитор Вилли Токарев

20:02, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
В Москве скончался певец и композитор Вилли Токарев
20:02, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
195
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#Москва\n#смерть\n#артисты\n#певцы\n#шансон
Фото: wikimedia.org
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Ему было 84 года.

Москва. Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Последний месяц Вилли Токарев находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля. Артисту было 84 года.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — «В шумном балагане», — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов. В конце 1980-х и начале 1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

20:02, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
195
0
#Москва\n#смерть\n#артисты\n#певцы\n#шансон

 

 

 


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