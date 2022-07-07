Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле началось строительство нового технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Соглашение о реализации проекта подписали в июне 2022 года, а 6 июля первый камень объекта заложили глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко.

Планируется, что технопарк появится на территории опережающего социально-экономического развития в 2024 году. Здесь будут работать производители климатической техники.

«Технопарк даст городу больше 400 новых рабочих мест. Большая часть производственных площадей уже востребована нашими предприятиями, с которыми подписаны предварительные договоры об аренде помещений», – прокомментировал Александр Бречалов.

Для строительства выделена территория, площадью 5,8 га. Первым в эксплуатацию введут корпус, площадью 15,5 тыс. кв. м, в котором расположатся производственные, административные, лабораторные и складские помещения.



На первом этапе в технопарке откроют лаборатории, где специалисты займутся разработкой и испытаниями выпускаемой продукции.

Инвестиции в первые 2 года реализации проекта составят 1,5 млрд рублей. На втором этапе площадь технопарка увеличат, будут построены дополнительные корпуса.

Преимуществами местоположения технопарка считаются прямой выезд на автомобильную трассу регионального значения, а также от него менее 200 м до железнодорожной станции Сарапул и около 50 км до Ижевска. Таким образом производство поможет сэкономить затраты на доставку готовой продукции и комплектующих.