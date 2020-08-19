Россиян предупредили о возможном подорожании компьютеров осенью

Рост цен может составить до 20% процентов.



Москва. Цены на компьютерную технику вырастут осенью текущего года на 10-20%. Об этом пишут «Известия», опросившие участников рынка.

Причиной подорожания дистрибьюторы называют увеличение спроса на фоне снижения курса рубля. Кроме того, из-за вспышки коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу или дистанционное обучение, и им пришлось обновить устаревшую домашнюю технику. С другой стороны, по тем же причинам многим предприятиям пришлось обеспечить ноутбуками своих сотрудников.

Специалисты отмечают дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК уже сейчас.

Еще в первом полугодии вырос спрос, а следом и цены на десктопы (в пределах 7%). На 28% подорожали наиболее популярные модели моноблоков. Ноутбуки начали дорожать с мая - примерно на 20%, отметил представитель одной из компаний.

А по словам ведущего аналитика другой бизнес-структуры, на рынке наметился недостаток комплектующих для ПК и наиболее ходовых (недорогих, но функциональных) моделей ноутбуков. По словам эксперта, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%.

При этом, по долгосрочным прогнозам, повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года. Но и далее дефицит ряда наиболее востребованных конфигураций не будет преодолен, говорят специалисты.

Как ожидается, в сентябре на российский рынок придут новые партии техники по более высоким ценам. При этом подорожает вся электроника - даже та, что производится внутри страны, поскольку состоит по большей части из импортных комплектующих.