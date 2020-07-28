При второй волне коронавируса магазины и кафе в России могут оставить работать

Минпромторг решает этот вопрос с Роспотребнадзором.



Москва. Избежать массового закрытия организаций торговли и общепита надеются в Минпромторге России. Данный вопрос ведомство обсуждает с Роспотребнадзором, пишет «Российская газета».

Как рассказал на онлайн-конференции статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, прихода второй волны инфекции можно ожидать осенью. На этот случай готовится «план Б», который позволит обойтись без массового закрытия всех мест возможных контактов населения, включая магазины непродовольственных товаров и кафе. Взамен предполагается выработать такие механизмы и решения, которые позволят отраслям потребительского рынка работать при соблюдении необходимых норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам чиновника, торговля в период действия наиболее жестких ограничений показала умеренный уровень падения – в пределах 9-10%, и сейчас активно восстанавливается. При этом с наибольшими проблемами столкнулись небольшие магазины и сети, крупные ритейлеры пережили трудный период почти без потерь.

На перспективы отрасли Евтухов считает возможным смотреть с осторожным оптимизмом. С учетом реализации отложенного потребительского спроса и принятых на уровне правительства мер поддержки, торговля сможет наверстать упущенное.

В то же время Евтухов признал, что в результате коронавирусных ограничений, введенных весной, может закрыться до трети заведений общепита.

«У многих выручка упала на 70-80% и даже онлайн-формат не помог», - приводит издание слова замминистра.

Добавим, к числу отраслей, особенно сильно пострадавших от запретов на массовые мероприятия, относится кинопрокат. Глава Российской ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал «Интерфаксу», что возглавляемая им организация попросила у правительства субсидию в размере 3,5 млрд рублей. По его словам, это примерно 10% от 30 млрд рублей недополученного дохода из-за пандемии. Также он посетовал, что включение кинотеатров в список пострадавших отраслей пока не привело к выделению какой-либо помощи. Между тем залы не видели зрителей уже почти полгода.