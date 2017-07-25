Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

Преподаватель МГТУ им. Баумана объяснил, почему уже поздно «майнить» биткойны.

Москва. Недавно советник Президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что каждый четвертый компьютер в нашей стране заражен вирусом для скрытого майнинга биткойнов – наиболее известной на сегодня криптовалюты. За ней не стоит финансовая мощь какого-либо государства, в качестве платежного средства ее используют в основном хакеры. Однако многие программисты увлечены темой майнинга – зарабатывания биткойнов на «сдаче в аренду» компьютерных мощностей, за счет которых проходит обработка транзакций криптовалюты.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев разъяснил в эфире радио Sputnik, есть ли смысл зарабатывать таким способом биткойны, а также - как узнать, «майнит» ли ваш компьютер на кого-то тайком от вас?

«Если он у вас отключен и продолжает работать, то он заражен. Как и с любым вирусом, если вы аккуратно себя ведете, если аккуратно соблюдаете правила поведения и аккуратно чистите компьютер, то этого будет достаточно. Если корпоративная система, то там, конечно, всегда найдется куча разгильдяев, которые будут открывать непонятные файлы и так далее, поэтому сисадмины в корпорациях вынуждены прилагать много усилий, использовать антивирусы и так далее. Но если вы соблюдаете элементарные правила гигиены компьютера, то с вами не будет ничего страшного», – заверил Анатолий Лебедев.

По его мнению, время собирать биткойны уже прошло, пора переключаться на другие криптовалюты – разумеется, соблюдая законодательство.

«В последние месяцы пошла мода на криптовалюту Ethereum. Bitcoin – какое-то сумасшествие среди молодых айтишников, которые покупают огромное количество видеокарт и другого оборудования для того, чтобы попытаться что-то «намайнить». Но время с Bitcoin уже упущено, это можно было делать 7-8 лет назад, а сейчас огромный феррум построен в Китае, Америке, Европе, поэтому, я думаю, просто упустили время. А вот с Ethereum и другими валютами вполне возможно, что будет что-то интересное. Сейчас наступила волна оживления среди молодых айтишников, которые пытаются что-то такое сделать – «намайнить» для себя», – считает Анатолий Лебедев.