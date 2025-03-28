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Удмуртский туризм: миф или реальность?

09:20, 28 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртский туризм: миф или реальность?
09:20, 28 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#туризм\n#Удмуртия
Источник фото: visitudmurtia.org
0

За три года турпоток в республике вырос в два раза.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия давно стала привлекательным регионом для туристов. Природа, культура, кухня удмуртов пользуются спросом как среди соседей: Татарстана, Кировской области, Пермского края, — так и в целом по стране. Согласно рейтингу туристической привлекательности регионов России за 2024 год, Удмуртия расположилась на 38 месте из 89 субъектов. Кроме того, Родниковый край занимает 7 строчку среди регионов ПФО, уступая Нижегородской области, Татарстану, Пермскому краю, но обгоняя по рейтингу Кировскую область, Республику Марий Эл, Чувашию.

Самыми популярными туристическими объектами в 2024 году в Удмуртии стали:

Государственный зоопарк Удмуртии (591,5 тыс. чел.);

Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова (227,8 тыс. чел.);

Национальный музей УР им. К. Герда (190 тыс. чел.);

Музей-усадьба П. И. Чайковского, Воткинск (155,3 тыс. чел.);

Государственный цирк Удмуртии (147 тыс. чел.);

Парк «Динополис» (126 тыс. чел.);

Сарапульский музей-заповедник (101,5 тыс. чел.);

Курорт активного отдыха «Нечкино» (101 тыс. чел.);

Усадьба Тол Бабая, село Шаркан (78,3 тыс. чел.);

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (60 тыс. чел.).

В Министерстве по туризму также отметили, что главными туристическими направлениями среди муниципалитетов Удмуртии являются Ижевск, Воткинск, Сарапул, а также Завьяловский и Сарапульский районы.

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Фото: visitudmurtia.org

Как и когда путешествуют по Удмуртии?

В Удмуртии самыми непопулярными для поездок стали периоды с февраля по апрель и с октября по ноябрь. Турпоток сильно возрастает с наступлением тёплой погоды — с мая по сентябрь, а также в месяцы Нового года (декабрь-январь).

«Стоимость путешествия по Удмуртии зависит не столько от сезона, сколько от вида выбранного отдыха. Популярный зимний вид отдыха – горнолыжные курорты. Летний – сплавы по рекам, отдых на туристических базах на берегах рек (в том числе с рыбалкой). Отдых с посещением туристических объектов (оздоровительный, культурно-познавательный, событийный туризм с ночевками в гостиницах и на базах отдыха) будет дороже, чем экотуризм с палаткой на природе. Стоимость номера в коллективных средствах размещения (отели, гостиницы, базы отдыха) в течение года отличается незначительно», — поделились в Минтуризма Удмуртии.

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Несмотря на рост привлекательности республики для туристов, в регионе пока что нет 7-дневных туров. Самый продолжительный вояж по Удмуртии длится 4 дня и стоит 45 000 рублей на человека при двухместном размещении. В турне включено: проживание в 4-звёздочном отеле, трёхразовое питание, трансферы по региону, авторские и музейные экскурсии, а также мастер-классы.

Чем привлекать туристов?

Для популяризации туризма в Удмуртии регион представляют на крупных профильных выставках. В 2025 году уже прошло два подобных мероприятия, в которых приняло участие Министерство по туризму Удмуртии — это ХХ международная выставка-форум гостеприимства «Интермаркет» 13-15 марта в Нижнем Новгороде (18+) и Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 18-20 марта в Москве (18+).

«Благодаря работе стенда республики туроператоры Удмуртии устанавливают новые рабочие связи, находят в других регионах партнёров, которые начнут предлагать туры в Удмуртию жителям этих регионов. В частности, туроператор «Ижавиа» благодаря участию в MITT получил более 120 новых потенциальных партнеров, а туроператор «Мастерская путешествий «Ингур» договорился о том, что будет привозить в Удмуртию туристов не только из других регионов России, но и из Китая», — рассказали в министерстве. 

В 2025 году сквозной темой стендов Удмуртии стало 185-летие П. И. Чайковского и посвящённые этому мероприятия. Благодаря Событийному календарю гости смогут навестить республику не только ради достопримечательностей, но и для посещения концертов и фестивалей. Календарь разработан для удобства туристов — он помогает сориентироваться в самых крупных и интересных событиях года, чтобы спланировать под них свой визит в Удмуртию.

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Фото: visitudmurtia.org

Кроме того, для популяризации региона в 2025 году реализуется масштабный проект «Удмуртия приглашает». В рамках него у сотни достопримечательностей республики установят стойки с QR-кодами, которые позволят узнать об объекте что-то новое.

«Обязательное условие для развития туризма в регионе — развитие туристической инфраструктуры. В поддержку бизнеса, готового создавать коллективные средства размещения, причальную инфраструктуру, спортивные и детские площадки на туробъектах, выделяется субсидия. В 2024 году размер субсидии для турбизнеса составил 495,9 млн рублей», — передаёт Минтуризма.

Так, на 14 туробъектах вскоре начнут работать круглогодичные подогреваемые бассейны и причальные комплексы, уже открылись спортивно-игровые комплексы. Помимо этого, открылись 250 номеров в модульных домах, расположенных в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, в Завьяловском, Воткинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Увинском и Малопургинском районах.

Туристов также привлекают различные уникальные туристические продукты. Самым успешным, по мнению министерства, в Удмуртии стал запуск маршрута «Чайковский экспресс» (0+).

«Турмаршрут с «погружением» в атмосферу 19 века стал настоящим туристическим хитом, загрузка на рейсы февраля и апреля 2025 года составляет 100%. Чтобы принять участие в поездке, в Удмуртию приезжают гости из Пермского края, Свердловской области, Республики Татарстан, Москвы», — пояснили «Сусанину».

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Фото: visitudmurtia.org

Как изменился турпоток в Удмуртии?

Всего за три года турпоток в республике увеличился почти в два раза:

2022 год: турпоток составил 877 тыс. человек (туристов и экскурсантов);

2023 год: турпоток составил 1 млн 286 тыс. человек;

2024 год: турпоток составил 1 млн 696 тыс. человек.

Минтуризма Удмуртии отмечает, что увеличение туристического потока напрямую воздействует на темпы развития туристической инфраструктуры, тем самым повышая качество жизни и местных жителей. Помимо привлечения дополнительных средств в бюджет за счёт туристов, новыми объектами инфраструктуры (кафе и ресторанами, туркомплексами, парками развлечений, частными музеями, причальной инфраструктурой на реках и искусственных водоемах, сувенирными магазинами и другими) начинают пользоваться местные жители.

Очевидно, что территории с хорошо организованными условиями для полноценного и разнообразного отдыха становятся центрами притяжения для населения. Особое значение развитая инфраструктура досуга имеет для молодёжи и молодых семей с детьми — именно эти категории граждан наиболее требовательно подходят к выбору места проживания. Для них наличие благоустроенных парков, детских площадок, велодорожек, учреждений культуры и спортивных объектов зачастую становится решающим аргументом в пользу выбора региона.

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09:20, 28 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#туризм\n#Удмуртия

 

 

 


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