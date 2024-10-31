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Осознание этнической идентичности

10:05, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Осознание этнической идентичности
10:05, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Удмуртия\n#межнациональные отношения\n#Дом дружбы народов\n#волонтёры\n#этнос
Источник фото: ИА "Сусанин"
0

Разговор о том, чем поможет этноволонтёрство в самопознании молодёжи.

В последние годы на слуху у россиян волонтёры. Причём все они каким-то образом подразделены. Экологией занимаются эковолонтёры, 9 Мая по городу ходят волонтёры Победы, в Штабе общественной поддержки заседают волонтёры с логотипом одной конкретной партии. Чаще всего это ребята, которых привлекают на «тематическую помощь» в знаменательные даты. Полтора года назад в Удмуртии появились этноволонтёры. Кто это и для чего, постарался узнать корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков в беседе с директором Дома дружбы народов при Миннаце Удмуртии Юлией Шахтиной.


НАЙТИ СЕБЯ

«Всё началось с понимания того, что молодежи в национально-культурных объединениях (НКО) нашей республики стало меньше, молодёжь не столь активна, как хотелось бы. Кроме этого, есть молодые люди, которые не понимают, кто они: то ли я удмурт, то ли я татарин, то ли я русский, — начала разговор Юлия Германовна. — За последние семь-восемь лет произошло размывание этнической идентичности».

— Этноволонтёрство было создано как раз для таких людей, которые не могут себя определить, но тема этнического для них где-то глубоко своя. У нас уже есть конкретные примеры, когда, погрузившись в работу, ребята прямо говорят: «Я теперь понимаю, кто я, и мне это интересно». Но есть и те, кто говорит: «Для меня не столь важно относить себя к той или иной этничности, мне просто интересно общаться и быть в кругу разных людей».

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Через этноволонтёрство ребята могут зайти в НКО. Например, в татарский общественный центр или молодежную организацию «Иман», азербайджанский центр «Достлуг», удмуртскую организацию «Шунды», в «Спас» Общества русской культуры. Постепенно мы идём к тому, чтобы активизировать молодёжь в этом направлении, в сохранении своего родного языка и культуры. Ну и, конечно, в повышении общегражданского самосознания и понимания того, что мы разные, но равные. Живём в единой большой многонациональной стране. 

Нужно справедливо отметить, что этноволонтеры — это самые добрые помощники Дома дружбы народов. Зачастую мы сталкиваемся с простой, казалось бы, проблемой нехватки рук и ног, чтобы провести то или иное мероприятие: расставить столы, зарегистрировать участников, с улыбкой встретить гостей. Но помощь молодежи в этом большая и неизмеримая. А для них самих это ещё одна возможность получить опыт работы с этническим, работы с людьми и сделать доброе дело. 

— Кого берут в этноволонтеры? Это именно молодёжь?

— Молодёжь, но есть и запрос среди серебряных волонтёров, которые тоже приходят и говорят «возьмите нас». Мы открыты для всех. 

— Что надо сделать, чтобы вступить в ряды?

— Во-первых, можно просто прийти в Дом дружбы народов. Во-вторых, можно найти нас во «ВКонтакте» в группе Регионального корпуса этноволонтёров. Написать нам и обозначить свое желание вступить в ряды этноволонтеров. Дальше мы приглашаем волонтера на знакомство и определяем ему те задачи, которые подходят ему для выполнения. Обязательно закрепляем наставника из сотрудников Дома дружбы народов и взаимодействуем. Как и в целом в системе волонтёрства у этноволонтёров есть волонтёрские книжки, за свою деятельность они получают баллы, верифицированные в системе «Добро.ру».  

— То есть основное занятие — мероприятия?

— Да, обеспечение организации мероприятий. Для этого мы, конечно, знакомим и подгружаем их темой национальных отношений, обучаем. Стараемся делать это регулярно. Кроме этого, у этноволонтеров еще одна важная задача - создание позитивного контента в сфере национальных отношений, транслирование его в массы, среди детей и молодежи в том числе. В условиях информационных атак, где национальный вопрос особенно подвержен хрупкости и провокациям, важно доносить интересную, доступную и объективную информацию о народах, их особенностях, деятельности НКО. 

— При приёме в волонтёры национальность не важна?

— Да, мы не берём по национальному признаку. Главное, чтобы человеку это было интересно и значимо. 

Этноволонтерство находится только на стадии своего становления. Радует, что есть отклик, особенно среди молодежи, есть запрос. Формируется небольшой актив в Ижевске, который, уверена, может в дальнейшем перерасти в целое сообщество в республике, а после - тиражировать опыт и в регионах России. 


ЖИЗНЬ В РАЙОНАХ

— Кстати, как вообще идёт работа по всей вашей специфике именно в районах?

— На сегодняшний день работа выстраивается по нескольким направлениям. Во-первых, через деятельность районных отделений национально-культурных объединений. В основном они работают через школы, детские сады, библиотеки. Во-вторых, вот уже как лет восемь в Доме дружбы народов создана сетка методистов, ключевая задача которых — выстраивание диалога между органами муниципальной власти и общественности в вопросах межнациональных отношений, а также проведение регулярного общественного мониторинга предконфликтных ситуаций и в целом профилактики межнациональных конфликтов. 

Сейчас мы немного реформируем подход в работе с муниципальными образованиями и создаем ресурсные центры в сфере национальных отношений по зональному принципу. Четыре города республики (Сарапул, Можга, Глазов, Воткинск) станут объединяющими районы центрами, где комплексно выстроится работа и с НКО, с этноволонтёрами, с учреждениями культуры, образования, молодежной политики, спорта. 

Они же станут ответственными за проведение мониторинга национального вопроса, методического сопровождения реализации этнокультурных инициатив. Это не просто про проведение праздников, а про проведение дискуссионной площадки, урока дружбы среди детской и подростковой среды. Как реагировать на бытовые конфликты в межнациональной среде, как проводить профилактические работы.

— В принципе, именно на это же и направлена вся работа Дома дружбы народов под эгидой Миннаца?

— Совершенно верно. Вся наша работа направлена на опережение, на предупреждение межнациональных конфликтов.

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ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

— В чём же проблема нехватки кадров?

— Сегодня кадровая проблема глобальна для всей страны, не только для Удмуртии. Но для нас она особенна, потому что никто не выпускает специалистов в сфере национальных отношений. Наиболее компетентные в данном вопросе — историки, этнографы.  

Раньше в УдГУ была кафедра этнологии, созданная профессором Владимиром Владыкиным. Её заканчивали люди, которые профессионально связывали свою работу с межнациональными отношениями. Её выпускницей была и бывший руководитель Миннаца УР, а сегодня депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.

— Ту кафедру оптимизировали. Но в чём проблема специфики необходимого образования?

— С проблемой кадров сталкиваемся и мы в Доме Дружбы народов, и в Министерстве национальной политики, и в районах республики этот вопрос актуален. В целом мы наблюдаем крайний дефицит людей, которые бы понимали специфику нашей работы, а еще смогли бы взять на себя ответственность ее грамотно и компетентно вести, где важно уметь общаться, слышать, договариваться, дипломатично доносить точку зрения, не обидев никого.

* * *

Автору статьи кажется, что не все в обществе понимают, что Миннац Удмуртии — это не «министерство удмуртскости», а именно госорган, занимающийся межнациональными взаимоотношениями между всеми народами и народностями.

Кроме национальных и межнациональных отношений, на повестке министерства стоит и религиозный вопрос. Но сегодня нет ни одного компетентного человека, кто бы мог на должном уровне организовывать эту задачу государственной национальной политики.

Многие говорят про национальные кадры, но ведь надо что-то делать, чтобы взращивать эти национальные кадры. Хочется пожелать ренессанса профессиональному образованию в Удмуртии в области межнациональных отношений.


Источник фото: Дом дружбы народов УР.


10:05, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Удмуртия\n#межнациональные отношения\n#Дом дружбы народов\n#волонтёры\n#этнос

 

 

 


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