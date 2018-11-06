Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России, заместитель председателя республиканского правительства Михаил Хомич рассказал «Сусанину» о промежуточных итогах работы обновленного постпредства.

Ни для кого не секрет, что в русском языке существует приставка «пост-». При образовании новых слов она придает им значение наступления или следования после чего-нибудь или вслед за чем-нибудь. К нашему собеседнику и учреждению, которое он возглавляет, она, казалось бы, не имеет никакого отношения, однако в случае постпредства (постоянного представительства) приставка прижилась бы и в том значении.

Почему? На этот вопрос ответить несложно. Еще полтора года назад постоянное представительство в Москве практически отсутствовало в информационном поле республики. Обычно мы были свидетелями редких новостей о том, что в очередной раз сменился постпред, после чего забывали об этой структуре до следующей смены руководства. После прихода новой команды управленцев в Удмуртию постпредство кардинально изменило вектор своей работы.

Промежуточные итоги работы Постпредства Удмуртии 0:16 - постпредство "До" и "После". Новый формат работы, основные направления, общение с предпринимателями региона. 4:09 - проект "Сделано в Удмуртии". Промежуточные итоги. Количество предприятий-участников. Плюсы для предпринимателей. 5:33 - "Инвестируй в Удмуртию", как образ мысли. Промежуточные итоги. Резиденты ТОСЭР. Ожидаемое количество инвесторов. 6:47 - Удмуртия и Китай. Китаю некуда торопиться.

Заведения для сопровождения

С нашим собеседником Михаилом Хомичем мы общались в дороге: автобус команды Удмуртии следовал из Глазова в Ижевск. В северной столице республики постпред главы региона встретился с бизнесменами и студентами Глазовского государственного педагогического института имени Короленко.

«Бесед с бизнесом Удмуртии у меня бывает много. Другое дело, что это может быть два-три предпринимателя, а не так, как сегодня в Глазове, - тридцать человек, поэтому это тоже моя ответственность. Продвижение предпринимателей Удмуртии за пределами республики – моя работа. Запросы приходят через мой фейсбук, мой инстаграм, мою электронную почту, поэтому мы сейчас делаем структуру, которая будет отвечать за продажи наших предпринимателей, больше ни за что», - рассказал Михаил Хомич.

По его словам, запросов от предпринимателей бывает много, после чего постпредство честно отвечает на них бизнесу.

«Вы сегодня на встрече слышали запрос: “У нас сеть покупает за дешево, а мы хотим за дорого”, но мы ничего не можем сделать, потому что один предприниматель всегда хочет покупать у другого дешевле», - говорит Михаил Хомич.

Из этого вытекает логичный вопрос, чем же тогда занимается постпредство в нынешнем его состоянии и каковы главные задачи представителей республики в столице.

Обычно во властных структурах воздерживаются от оценки работы своих предшественников, однако Хомич доступно объяснил, чем новая команда и ее ключевые показатели отличаются от старой.

«Насколько я понимал работу постпредства полтора года назад <…> это были заведения для того, чтобы сопровождать приезд главы региона в Москву, обеспечивать его встречи и доставлять документы в федеральные ведомства. Это было в корне неверное понимание, и глава Удмуртии Александр Бречалов практически с самого начала переформатировал работу ведомства и наши KPI не имеют ничего общего с тем, кого и как встретили. Мы не такие, как почтальоны», - говорит Михаил Хомич.

По его словам, сейчас в постпредстве существует три основных направления, по которым работает команда: привлечение государственного финансирования, экспорт и узнаваемость республики. Однако нельзя говорить о том, что блоки прокачивает исключительно постпредство. В данном случае важна работа профильных министерств, а также других институтов, которые отвечают за привлечение госсредств в регион.

В случае с экспортом важно, например, как среагирует центр поддержки экспорта или региональное Минэкономики. «И, конечно же, это большое количество бюрократической работы. Ее не видно, но это бэк-офис – то, что происходит под капотом машины», - уточнил Михаил Хомич.

#СделановУдмуртии и #ИнвестируйвУдмуртию

Если говорить о промежуточных итогах работы, то здесь собеседник сам подарил журналистам повод для обсуждения. Еще в начале года постпред главы Удмуртии разместил в своих социальных сетях пост публичного обещания, который состоял из нескольких пунктов. Первые три – это проекты «Сделано в Удмуртии», «Инвестируй в Удмуртию» и работа на рынке Китая.

«Я знал, что будут вспоминать, и это был осознанный пост. Если говорить про проект «Сделано в Удмуртии», то он командой внутреннего экономического блока во главе с Александром Свининым развивается очень активно. Все больше предпринимателей, уже больше сотни, присоединились к проекту «Сделано в Удмуртии», - рассказал Михаил Хомич.

По его словам, ажиотаж вокруг проекта был неожиданным для самих организаторов. Сейчас в постпредстве намерены структурировать его, после чего бизнес будет получать различные консультации в личном режиме.

«Мы попытаемся это структурировать в набор услуг для тех, кто присоединился к проекту», - рассказал «Сусанину» Хомич.

Причем собеседник не скрывает, что определяющую роль здесь играют сами бизнесмены. Постпредство, как правило, выступает посредником во взаимоотношениях удмуртской компании с крупной сетью.

«Таких запросов у меня хватает, они приходят от совсем небольших предприятий, например, от «Рубашки на заказ» Василия Мунтяна, до больших компаний. Это все происходит за счет личных контактов и желания, но сейчас мы из этого сделаем систему. Запросов много, но поскольку это бизнес-запросы, нельзя просто так это повесить на флаг и кричать обо всем, чего еще не случилось. Да, это достаточно скромная роль, которая, надеюсь, приведет суммарно к нескромным результатам», - говорит Хомич.

Что касается проекта «Инвестируй в Удмуртию», который собеседник называет «образом мысли», то здесь команда региона пытается полностью переформатировать экономику. Михаил Хомич не скрывает, что в случае с «Инвестируй в Удмуртию» ажиотаж меньший по той простой причине, что «вкладывать большие деньги в экономику гораздо сложнее, чем вешать логотип на упаковку».

«Тем не менее, вы видите, что появился ТОСЭР в Сарапуле. В нем регулярно появляются новые резиденты. Я обещал цифру в пятьдесят два инвестора за год. С внешними мы точно не сделаем этого, а если посчитаем все инвестиционные проекты за год, которые случились на территории республики, не буду врать (по количеству – прим .ред.), нужно инвентаризировать этот вопрос», - рассказал Михаил Хомич.

Китаю некуда торопиться

Следующая тема, о которой в последнее время говорят на инвестиционных и экспортных полях Удмуртии, – Китай. О Поднебесной глава региона Александр Бречалов и сам Хомич начали рассказывать еще летом 2017 года, когда делегация во главе с тогда еще полпредом президента России в ПФО Михаилом Бабичем приняла участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в город Хэфэй (провинция Аньхой).

«В будущей модели управления экономикой, в проектном офисе, который сейчас сформирует Александр Свинин, будет отдельное направление, посвященное Китаю и сотрудничеству с этим государством», - комментировал тогда итоги поездки глава региона Александр Бречалов. В то же время постпред Хомич успел побывал на ЭКСПО «Китай-Россия-2017» в Харбине.

В 2018 году собеседник обещал, что Удмуртия заключит не менее семи контрактов выхода на рынок Китая. Уже сейчас в постпредстве понимают, что работать с Поднебесной будет нелегко.

«Я писал в начале года про семь, если я не ошибаюсь, контрактов с Китаем. Теперь я точно могу сказать про три, еще у нас есть время, может быть, что-то большее получится. Где мы точно помогли? Это компания HUDWAY», - рассказал Михаил Хомич.

По его словам, на то, чтобы завоевать хотя бы мизерную часть китайского рынка, нужно время.

«Это долгие годы. Здесь я испытывал достаточно избыточный оптимизм на тему того, как Китай в нас влюбится, но вы знаете - Китаю некуда торопиться - там тысячелетняя история. Это такой стиль работы», - говорит Хомич.

По его словам, еще один вариант выхода на китайский рынок – онлайн-платформы, которые позволяют реализовать свою продукцию в Китае (или США – прим. ред.). Сейчас в республике будет реализоваться проект, где удмуртских предпринимателей обучат выходу на профильные рынки Поднебесной и Штатов через такие площадки как AliExpress и eBay.

«Это проект №3 в России, мы в самом начале, в авангарде. И может быть, это та боковая дверь, через которую проще получится зайти в Китай. Поверьте, зайти в любую торговую сеть в Китае – это сложная задача. А онлайн – это более простой и понятный канал. И возможно – это решение, которое получится реализовать», - говорит Михаил Хомич.

По его словам, 16 ноября две компании – AliExpress и eBay – в один день будут учить удмуртские компании выходить на зарубежные рынки, пользуясь своими сайтами.

Оборонка, народное потребление и промышленный туризм

Еще один пункт – промышленный туризм. В целом власти республики последние полтора года активно работают над тем, чтобы в республике увеличивался туристический поток, однако промышленное направление в этой сфере пока остается перспективным.

«Мы сейчас меньше фокусируемся на словах ”промышленный туризм“, нежели на слове ”туризм“. Если посмотреть на спортивные мероприятия – это десятки тысяч людей по сравнению с предыдущим периодом. Спортивный туризм в каком-то смысле не промышленный, но тоже отраслевой», - говорит собеседник.

Сейчас у региона имеется несколько соглашений, в том числе с Ростуризмом, однако их, по словам постпреда, недостаточно, так как в данном случае важен единый комплекс мероприятий.

«Без нас прекрасно существовал День открытых дверей на «Ижавто», мы и это стараемся продвигать как можем, плюс появилось еще несколько относительно небольших проектов по промышленному туризму, но я согласен, что единой стройной системы продающих себя мероприятий пока не выстраивается, но это задачи. Никто не говорил, что сразу все получится», - рассказал «Сусанину» Хомич.

Если возвращаться к вопросу оборонных предприятий, которые должны наращивать производство гражданской продукции, то здесь, по словам собеседника, республика идет с опережением графика, причем изготавливает «гражданку», которая пользуется спросом на рынке.

«Во-первых, у нас уровень гражданской продукции выше, чем, что называется, график, который должен быть, но конверсия - очень важная программа. Мы недавно начали проект: стали учить экспорту компании ОПК, не просто делать гражданский продукт, а сразу же с глобальным качеством», - рассказал Хомич

По итогам акселератора как минимум две компании должны выйти на экспорт.

«Это очень важно для нас», - рассказал Хомич.

По его словам, в этой сфере у республики очень большой потенциал. «Нет ощущения, что ты что-то заставляешь делать, ты видишь встречное движение», - заключил собеседник.

Любители важнее профи?

Еще один вопрос, мимо которого мы не смогли пройти, это недавнее соглашение республики и агентства Global Star Russia. Компания Тимати будет продвигать спортивные мероприятия, проходящие на территории Удмуртии, а также помогать в продвижении спортивных клубов.

Первый раз с Павлом Баженовым (исполнительный директор коммуникационного агентства Global Star Russia) власти республики встретились около года назад. Причем представители агентства сами вышли на правительство.

«Были мысли сделать совместные проекты. <…> Позднее здесь родилась мысль, которая внутренней командой была очень здорово сделана. Мы увидели интерес к спортивным мероприятиям, но понимали, что точно это делаем хуже», - рассказал Михаил Хомич.

По его словам, здесь главная функция власти - не пытаться все сделать самим.

«Мы понимаем их аудиторию, они говорят на одном языке с аудиторией, они умеют это делать – тогда вперед», - сказал Хомич.

Постпред главы Удмуртии уточнил, что работа агентства будет направлена не столько на спортивные клубы, сколько на все массовые мероприятия, так как любительский спорт важнее профессионального, считает Михаил Хомич.

«Да, олимпийский чемпион, такой как Загитова, – это очень здорово, это узнаваемый бренд за рубежом, но в каком-то смысле полезнее, чтобы тысячи детей занимались спортом», - сказал собеседник «Сусанина», напомнив об успехах Федерации скандинавской ходьбы.

«Если вы посмотрите, что у нас проходит со скандинавской ходьбой – сумасшествие какое-то, по темпам роста мы точно первый регион России. У нас чемпионы Европы по этому виду спорта руководят федерацией, у нас этот проект получил президентский грант», - сказал Хомич.

***

Несмотря на те успехи, которых удалось достигнуть постпредству, Михаил Хомич выделяет как минимум две составляющие, в которых нужно прибавлять его команде.

«Первое: не пропускать те возможности, которые есть, – мы много где стараемся участвовать, но есть еще то, что мы пропускаем. И второе – это дисциплина. Это в том числе качество подготовки и отработки документов, напоминание о себе. Этому нам точно нужно учиться и прибавлять», - сказал Хомич.

Собеседник также отметил, что надеется на скорое появление в Удмуртии полноценного торгового дома, который позволит выстроить полноценную систему общения с клиентами.

«Я мечтаю когда это будет большая система с клиентами, с отработкой запросов, я уверен, что в этом году мы такую систему построим и за большим количеством маленьких шагов придет успех», - заключил Михаил Хомич.