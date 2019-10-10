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В Иране впервые почти за 40 лет на стадионы пустят женщин

17:11, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Иране впервые почти за 40 лет на стадионы пустят женщин
17:11, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#футбол\n#женщины\n#Иран\n#права женщин
Фото: islam-today.ru
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Сборная страны сыграет против команды Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022.

Иран. В Иране женщин впервые с 1981 года на стадионы пустят женщин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Болельщицы смогут посмотреть игру сборной свой страны против команды Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Отмечается, что из 78 тыс. мест для женщин были доступны лишь несколько тысяч. «Спецбилеты» были раскуплены сразу после старта продажи. Места между мужчинами и женщинами разделили пустыми сидениями и металлическим забором, по сути, посадив фанаток в клетку.

Пока не ясно, пустят ли болельщиц на другие игры.

Отмечается, что запрет, действующий в Иране почти 40 лет после исламской революции в 1979 году. Недавно распространили на баскетбольные и волейбольные матчи.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация ФИФА проверит доступ женщин на стадионы в Иране.

17:11, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#футбол\n#женщины\n#Иран\n#права женщин

 

 

 


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