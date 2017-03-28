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      Российской теннисистке Кузнецовой устроили травлю в США

      18:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #спорт\n#США\n#Поединок\n#теннис
      Фото: ru.wikipedia.org
      165
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      Американские зрители отправляли спортсменку на родину.

      Майами. США. Российская теннисистка Светлана Кузнецова подверглась словесным нападкам во время матча с Винус Уильямс. Это случилось на 1/8 финала турнира в Майами, сообщает телеканал «360».

      Когда Уильямс собиралась подавать, американские зрители оживились и начали шуметь. Один из болельщиков выкрикнул фразу «Возвращайся в Москву».

      В результате Светлана Кузнецова уступила своей сопернице и проиграла матч со счетом 1:2. Пока неясно, будут ли разбирательства по поводу нападок на российскую спортсменку.

      Ilya Ryvlin on Twitter

      Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). https://t.co/tDEDCgnNjd

      18:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #спорт\n#США\n#Поединок\n#теннис
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