Российской теннисистке Кузнецовой устроили травлю в США

Майами. США. Российская теннисистка Светлана Кузнецова подверглась словесным нападкам во время матча с Винус Уильямс. Это случилось на 1/8 финала турнира в Майами, сообщает телеканал «360».

Когда Уильямс собиралась подавать, американские зрители оживились и начали шуметь. Один из болельщиков выкрикнул фразу «Возвращайся в Москву».

В результате Светлана Кузнецова уступила своей сопернице и проиграла матч со счетом 1:2. Пока неясно, будут ли разбирательства по поводу нападок на российскую спортсменку.

Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). https://t.co/tDEDCgnNjd