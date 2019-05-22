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Кот-паломник прошел 300 км, чтобы вернуться в родной монастырь

19:00, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
649
0
#церковь\n#коты
Фото: pxhere.com
649
0

Мурчик прожил у батюшки 8 лет.

Львов. Украина. Кот Мурчик преодолел 300 км ради того, чтобы вернуться в родной монастырь в селе Лавров под Львовом. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТСН.

Мурчик прожил в стенах монастыря 8 лет, где за ним ухаживал батюшка. Однако мужчину перевели в Луцк, и он решил забрать котика с собой.

Но четверолапому по всей видимости не понравилось на новом месте, и он отправился домой.  

Потрепанного и уставшего кота встретил смотритель, который крайне удивился возвращению Мурчика.

За этот поступок в монастыре кота прозвали Паломником.

Отмечается, что его жизни нечего не угрожает.

 

19:00, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
649
0
#церковь\n#коты
МирТесен

 

 

 


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