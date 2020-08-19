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Китайский МИД раскритиковал вмешательство зарубежных стран во внутренние дела Белоруссии

15:02, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
Китайский МИД раскритиковал вмешательство зарубежных стран во внутренние дела Белоруссии
15:02, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#МИД\n#Китай\n#Белоруссия\n#помощь\n#Александр Лукашенко\n#дипломат
Фото: twitter.com/muzpit106
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Ранее лидер КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

Пекин. КНР. Внешние силы не должны вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Китай уважает тот путь развития, который выбрал народ Белоруссии, отметил Чжао Лицзянь. Также представитель МИД КНР напомнил, что Минск является стратегическим партнером Пекина, страны доверяют друг другу и строят отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества. В Китае с пониманием относятся к предпринимаемым в республике усилиям по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития, добавил дипломат.

Кроме того, Чжао Лицзянь подчеркнул, что в Пекине внимательно следят за развитием событий в стране и не желают видеть хаоса в Белоруссии.

«Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в обществе», - приводит агентство слова официального представителя МИД Китая.

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, республику охватили акции протеста, в ходе которых были задержаны тысячи участников, многие получили травмы, есть погибшие. В дипломатических ведомствах Великобритании и Канады заявили о непризнании легитимности выборов в Белоруссии. Евросоюз пригрозил властям страны санкциями.

Между тем сразу после выборов лидеры России и КНР поздравили Александра Лукашенко с победой.

15:02, 19 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#МИД\n#Китай\n#Белоруссия\n#помощь\n#Александр Лукашенко\n#дипломат

 

 

 


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