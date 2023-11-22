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В БРИКС поступила заявка Пакистана на вступление

10:02, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В БРИКС поступила заявка Пакистана на вступление
10:02, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Пакистан\n#Россия\n#дипломат\n#политика\n#экономика\n#сотрудничество\n#БРИКС
Фото: flickr.com
136
0

Страну могут принять в альянс в 2024 году.

Исламабад. Пакистан. Заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан. Об этом заявил новый посол страны в России Мухаммад Халид Джамали, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Дипломат добавил, Исламабад рассчитывает стать членом альянса уже в 2024 году и надеется на содействие Москвы в этом вопросе. Кстати, в 2024 году Россия станет председателем БРИКС.

В настоящее время в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года его участниками станут еще шесть государств – Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. 

Также на этот срок было запланировано вхождение в БРИКС Аргентины. Однако ее новый президент Хавьер Милей заявил об отказе от таких намерений. Он собирается заменить национальную валюту долларом США и в целом ориентироваться на Запад. Между тем БРИКС является экономическим союзом стран с быстро развивающейся экономикой, старающихся проводить независимую от Вашингтона и ЕС политику, в том числе в монетарной сфере.

10:02, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Пакистан\n#Россия\n#дипломат\n#политика\n#экономика\n#сотрудничество\n#БРИКС