В БРИКС поступила заявка Пакистана на вступление

Исламабад. Пакистан. Заявку на вступление в БРИКС подал Пакистан. Об этом заявил новый посол страны в России Мухаммад Халид Джамали, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Дипломат добавил, Исламабад рассчитывает стать членом альянса уже в 2024 году и надеется на содействие Москвы в этом вопросе. Кстати, в 2024 году Россия станет председателем БРИКС.

В настоящее время в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года его участниками станут еще шесть государств – Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Также на этот срок было запланировано вхождение в БРИКС Аргентины. Однако ее новый президент Хавьер Милей заявил об отказе от таких намерений. Он собирается заменить национальную валюту долларом США и в целом ориентироваться на Запад. Между тем БРИКС является экономическим союзом стран с быстро развивающейся экономикой, старающихся проводить независимую от Вашингтона и ЕС политику, в том числе в монетарной сфере.