Джейсон Момоа предстал в трейлере фильма «Майнкрафт»

США. Дистрибьютор Warner Bros. Pictures представил первый трейлер-тизер фильма «Майнкрафт» (A Minecraft Movie) (12+). Приключенческий фильм основан на одноимённой компьютерной игре.

Режиссёрами фильма стали Джаред и Джеруша Хесс, а снялись Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Себастиан Юджин Хансен и Эмма Майерс. Съёмки прошли в Новой Зеландии с 18 января по 12 апреля 2024 года. Премьера фильма в США запланирована на 4 апреля 2025 года.

К производству картины приложили силы такие известные кинокомпании, как Legendary Pictures, Mojang Studios, Vertigo Entertainment. По сюжету девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от вражеских мобов из Ада и Эндер-Мира от Эндер-дракона.