Манижа объяснила выбор костюма для “Евровидения”

Не все россияне оказались довольны красным рабочим костюмом певицы.

Роттердам. Нидерланды. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на “Евровидении”, объяснила выбор одного из костюмов. Об этом пишет «Газета.ру».

Всего у Манижи их два. Первый наряд, в котором она появится на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. По задумке продолжить выступление певица должна в красном рабочем комбинезоне.

“Это одежда рабочего класса. Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными”, — поделилась Манижа.

8 марта по результатам голосования певицу выбрали представлять Россию на “Евровидении” в 2021 году. 8 мая у нее прошла первая репетиция в Роттердаме, где и пройдет конкурс с 18 по 22 мая. Выступление Манижи с песней “Russian Woman”, которая вызвала множество разногласий среди россиян, пройдет в первый день “Евровидения”. В этом году он будет в офлайн-формате, а составы делегаций и количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.